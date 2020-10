MG: Homem mata cantora a facadas e confessa crime à família da vítima

A cantora Franciane Costa Simione Dourado de Oliveira, de 36 anos, foi assassinada a facadas na última terça-feira (27), em Uberaba (MG). O principal suspeito do crime é o marido da vítima, que fugiu. As informações são do Uol.

De acordo com a irmã da cantora, a analista contábil Dayane Simioni, de 25 anos, após descobrir que Franciane foi morta, ela mandou mensagem para o cunhado que confessou o crime e pediu perdão.

“Me perdoem, nunca foi minha intenção, morri junto com ela. Foi impulso do momento, nunca quis fazer isso. Eu a amava, destruí a vida dela, a de vocês e a minha”, escreveu o homem na mensagem.

“Estou sem chão, não sei o que fazer, me perdoe. Eu não fugi, só não sei como encarar a situação, me perdoe, pelo amor de Deus, me perdoe”, completou.

Conforme Dayane, a irmã e o marido tiveram uma discussão. Após o crime, ele ligou para um advogado dizendo que tinha deixado a mulher inconsciente no chão da casa. À Polícia Militar, o profissional disse que foi até a residência e já encontrou Franciane morta.

Franciane se apresentava em barzinhos e também trabalhava como corretora de seguros. Ela e o marido tinham um filho de 7 anos. A mulher foi enterrada na quinta-feira (29), em Jataí (GO) onde nasceu e a família dela mora.

Segundo a família de Franciane, o homem se apresentou à polícia dois dias após o crime, mas como não foi preso em flagrante, está respondendo em liberdade. “Isso revolta muito porque sabemos que nada vai acontecer. Ele deu uma facada no peito da minha irmã e foi para matar, ele tinha essa intenção, mas até ele ser julgado vai demorar”, desabafou a irmã da vítima ao Uol.

