MG: Homem mata a ex e fere o próprio irmão por não aceitar namoro deles

Um jovem de 22 anos foi acusado de matar a ex-namorada, de 22 anos, e ferir o irmão, de 28 anos, com quem a jovem estava namorando atualmente, em Ouro Fino (MG). O casal foi atacado a facadas na sexta-feira (22) na saída de uma mercearia. O agressor fugiu em seguida. As informações são do jornal O Tempo.







De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a mulher morreu no local. Já o rapaz de 28 anos foi socorrido e segue internado em estado grave na Santa Casa da cidade. A polícia segue fazendo buscas pelo suspeito.

Conforme a família da vítima, o rapaz não aceitava o término do relacionamento e nem o novo namoro com o irmão dele. O caso foi repassado para a 9ª Delegacia de Polícia Civil de Ouro Fino, que investigará o feminicídio.