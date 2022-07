MG: Homem esfaqueia sobrinho durante desentendimento por causa de pano de prato e volume da TV

Um homem, de 43 anos, esfaqueou o sobrinho, 27, durante um desentendimento por causa de um pano de prato e do volume alto da televisão. O caso ocorreu no domingo (17) no bairro Maria Helena, na região de Venda Nova, Belo Horizonte (MG). Devido aos ferimentos, o rapaz foi internado em estado grave. As informações são do O Tempo.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir à residência da família averiguar o ocorrido. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o rapaz sentado na calçada com ferimentos nos braços, peito e rosto.

Na sequência, ele foi encaminhado para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência.

Depois, por meio de informações fornecidas por testemunhas, os policiais localizaram o tio do rapaz esfaqueado. Ao ser questionado pelos agentes, ele disse que o desentendimento com o sobrinho foi por “motivo fútil”.

Em depoimento, ele afirmou que feriu o rapaz por causa de um pano de prato e, depois, pelo volume alto da televisão. Durante a discussão, o homem pegou uma faca e entrou em luta corporal com o sobrinho. Ele frisou que não teve a intenção de matá-lo.

Mesmo assim, o homem foi preso.