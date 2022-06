MG: Homem esfaqueia dono de festa durante desentendimento

No domingo (26), um casal realizou uma festa em sua casa no bairro Chácaras Santa Fé, na zona rural de Uberaba (MG). Em um determinado momento, um convidado, de 48 anos, discutiu com a esposa, 58, e começou a agredi-la. O dono da confraternização interferiu na agressão e se desentendeu com o homem. Depois, ele foi esfaqueado. As informações são do O Tempo.

A dona da residência onde ocorreu a festa, de 29 anos, informou à Polícia Militar que, depois do desentendimento com o anfitrião, o convidado saiu da casa e depois voltou com uma foice. Teve início uma luta corporal e o homem foi desarmado.





Novamente, ele saiu da residência e dessa vez retornou com um facão. Ele esfaqueou o dono da festa que, para se proteger, colocou o braço esquerdo na frente do rosto. Porém o golpe foi tão profundo que ultrapassou o braço, atingiu a orelha esquerda e um pedaço da boca do anfitrião.

Após a agressão, o convidado fugiu do local. O homem foi levado às pressas para um hospital da região, onde passou por cirurgia para reconstruir a orelha esquerda e parte da face.

A Polícia Militar continua procurando o agressor.