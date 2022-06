MG: Homem esfaqueia companheira e agride enteada depois de ter sexo negado no Dia dos Namorados

Um homem, de 31 anos, esfaqueou a companheira, 35, e agrediu a enteada, 12, no domingo (12), em Uberaba, no interior de Minas Gerais. A mulher relatou à polícia que isso ocorreu depois que ela negou ter relação sexual no Dia dos Namorados. As informações são do O Tempo.

A mulher ainda relatou que vive com o homem há três anos e meio e ambos não possuem filhos juntos. Ela tem duas filhas de relacionamento anteriores.





Conforme o seu relato, ela e o companheiro estavam conversando na residência do casal quando ele pediu um beijo, que foi dado. Depois, o homem começou a demonstrar investidas com “conotação sexual” e ela disse que “não estava a fim”.

Nesse momento, ele pegou uma faca e atingiu a companheira no ombro esquerdo e nos dedos de uma das mãos. A filha da mulher também foi agredida e teve uma lesão no pescoço. Contudo, o boletim de ocorrência não especificou se também foi com a faca.

Depois das agressões, o homem fugiu do local. Ele continua sendo procurado pela polícia.

A mulher contou aos agentes que foi a primeira vez que o companheiro a agrediu. Na sequência, ela seguiu para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, onde recebeu cuidados médicos.

A polícia ainda orientou a mulher para que ela solicitasse uma medida protetiva contra o companheiro. Não há informação se isso foi realizado.