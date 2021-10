MG: Homem esfaqueia atual da ex-companheira e é morto

Um homem, de 49 anos, foi encontrado morto em Vespasiano (MG), na terça-feira (12), após tentar matar o atual companheiro da ex-namorada, de 38 anos. As informações são do jornal O Tempo.

De acordo com o depoimento da mulher, ela e o namorado estavam em um bar quando avistaram o ex rondando o local. Tempo depois, o homem se aproximou do atual namorado da mulher e eles entraram em luta corporal.

O ex usou uma faca para ferir o atual diversas vezes. Em seguida, ele fugiu, mas, horas depois, foi encontrado morto com diversas perfurações na cabeça em uma rua.

Aos policiais, a mulher afirmou acreditar que ele tenha sido morto por populares revoltados com a tentativa de homicídio. Já o atual namorado dela foi encaminhado para o Hospital Risoleta Tolentino Neves. A ocorrência foi registrada na 13ª Delegacia de Plantão de Vespasiano.

