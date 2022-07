MG: Homem é suspeito de matar sobrinho após desentendimento por causa de comida

Um homem, de 42 anos, teria matado o próprio sobrinho, 27, com golpes de machado na região da cabeça. Familiares relataram à Polícia Militar que o suspeito do assassinato é deficiente auditivo e sofre de transtornos mentais. Ainda segundo os parentes, o crime ocorreu após um desentendimento “por causa de comida”. O caso ocorreu no último sábado (16), em Pedro Leopoldo, Belo Horizonte (MG). As informações são do portal Itatiaia.

Assim que o rapaz foi golpeado, os familiares pediram socorro para um vizinho. Quando ele chegou à residência, o jovem estava morto. Na sequência, a polícia foi acionada.

Quando os agentes chegaram ao local, avistaram o rapaz caído no chão com ferimentos na região da cabeça. Já o suspeito do crime havia sido amarrado por populares.

O homem foi encaminhado para uma delegacia da região, mas não conseguiu prestar o seu depoimento, porque não havia no local um intérprete de Libras.

A perícia da Polícia Civil esteve na residência para apurar os fatos. Na sequência, o corpo do rapaz foi retirado do local.