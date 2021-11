MG: Homem é suspeito de enforcar e pisotear a cabeça de sua esposa

Um homem, de 36 anos, foi preso por enforcar, arrastar até a rua e pisotear a cabeça de sua companheira na quarta-feira (3), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo a vítima, ele também teria sufocado a filha do casal, de 11 meses. As informações são do O Tempo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi contido pelos vizinhos. Ele acusou a sua esposa de ter chutado a filha do casal de apenas 11 meses. A mulher nega e afirma que foi o marido que sufocou a bebê.

Após a discussão, o homem enforcou a sua esposa, a arrastou para a rua e começou a agredi-la. Uma testemunha acionou a Polícia Militar.

Ao ser preso, o suspeito confessou a agressão e alegou que cometeu o crime em um momento de raiva.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi atendida e liberada. Depois, foi conduzida para a Delegacia da Polícia Civil para testemunhar sobre o crime.

