MG: Homem é preso suspeito de matar ex-mulher na frente dos dois filhos

A Polícia Militar prendeu no domingo (31) um homem, de 54 anos, suspeito de ter matado a ex-mulher, 34, na frente dos dois filhos, 8 e 13. A mulher tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro e havia registrado diversos boletins de ocorrência por ameaça. O caso ocorreu em Esmeralda, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). As informações são do O Tempo.







Familiares da mulher informaram que o homem não aceitava o fim do relacionamento. Segundo eles, o suspeito teria ficado irritado ao receber uma notificação judicial sobre os processos de pensão alimentícia e guarda dos dois filhos do casal. Nesse momento, ele passou a enviar mensagens ameaçando a ex-mulher. Em uma delas, o homem perguntou se a ex-companheira gostaria de morrer com os filhos.

Na sexta-feira (29), o homem foi até a rua onde a mulher morava e pediu “uma blusa de frio” para um vizinho. A família dela acredita que ele já estava tramando cometer o crime.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem invadiu a casa da ex-mulher no sábado (30). O filho mais velho relatou que o pai estava com duas facas nas mãos e disse: “Falei que iria te matar, desgraçada”. Então ele golpeou a mulher na barriga.

Depois, ela correu para o fundo da residência e foi esfaqueada nas costas, braços e em um dos ombros. Na sequência, o homem fugiu por uma mata.

A perícia da polícia constatou que a mulher foi atingida por cinco golpes e morreu no local.

Grupos no WhatsApp apontaram que o homem poderia estar trabalhando como caseiro em propriedades da região. Após buscas, ele foi localizado e detido pela polícia.

A ocorrência foi encerrada na 4ª Delegacia de Esmeraldas.