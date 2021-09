MG: Homem é preso suspeito de estuprar idosa de 77 anos

Um homem, de 48 anos, foi preso preventivamente, no sábado (25), acusado de estuprar uma idosa de 77 anos no distrito de Ipoema, zona rural de Itabira (MG). De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o crime ocorreu em julho deste ano.

Após a prisão, a polícia colheu novas provas que corroboram a participação do suspeito também no estupro e homicídio de uma professora, no dia 15 de junho de 2013, na mesma localidade. Nesse caso, a polícia também investiga a participação de um adolescente.

A equipe da Delegacia Regional em Itabira, responsável pelas investigações, encaminhou os elementos de prova ao Poder Judiciário para instruir o processo judicial, que já se encontra em fase de julgamento.

