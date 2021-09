MG: Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar a filha de 12 anos

Um homem, de 47 anos, é suspeito de estuprar e engravidar a filha de 12 anos, em Taiobeiras (MG). De acordo com a Polícia Civil, o homem também é acusado de agredir e ameaçar de morte a ex-companheira, madrasta da vítima.

Segundo as autoridades, o caso começou a ser investigado após o suspeito descumprir uma medida protetiva de urgência que a ex-companheira tinha contra ele. No último dia 25 de dezembro, o investigado esmagou o dedo da mulher, de 35 anos, que deu entrada no hospital com grave ferimento na mão e hematomas no pescoço e perna.

O suspeito permaneceu foragido até o dia 16 de junho deste ano, quando foi localizado e preso em um matagal. No local havia bebida, um cobertor e um colchão.

Após a prisão do pai, a menina de 12 anos passou a morar com a mãe biológica, que desconfiou de que a filha pudesse estar grávida. No entanto, a vítima não se sentia confortável para falar sobre o caso.

Conforme a mãe da vítima, antes do suspeito ser preso, ela levou a menina para se encontrar com o pai, a pedido dele. Os encontros ocorriam em locais ermos e de matagal porque ele estava com mandado de prisão em aberto.

A mulher disse que passou a desconfiar da relação deles, pois quando os dois conversavam, a menina apagava as mensagens. A mãe relatou, ainda, que questionou o suspeito e que ele a ameaçou e pediu para não se envolver.

Durante as investigações, os agentes conseguiram colher indicios de que além das agressões e ameaças contra a ex-companheira, o homem também havia estuprado a própria filha, que está grávida do pai.

“Diante da gravidade dos fatos foi requerido um novo mandado de prisão para o suspeito”, pontuou o delegado Alessandro da Silva Lopes. O novo mandado foi cumprido na terça-feira (28). O suspeito permanece no sistema prisional à disposição da Justiça.

O caso da menina é acompanhando pelo Conselho Tutelar e demais órgão de proteção social. Ela também passou por acompanhamento médico e psicossocial.

