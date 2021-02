MG: Homem é preso suspeito de esfaquear irmão de 10 anos

A Polícia Militar prendeu na quarta-feira (10) um homem, de 24 anos, suspeito de esfaquear o irmão, de 10 anos, na casa em que moram, em Belo Horizonte (MG). De acordo com a PM, a mãe, que trabalha como lavadeira, saiu para entregar roupas a um cliente e deixou o menino com o irmão. As informações são do G1.

Aos policiais, a mulher contou que quando retornou, encontrou a criança ferida, sendo socorrida por um vizinho. A vítima teria contado para o vizinho que o irmão foi o responsável pelos golpes. O menino foi socorrido, passou por uma cirurgia no Hospital João XXIII e está em observação.

Conforme a PM, o irmão foi preso enquanto aguardava com a mãe, o atendimento do menino. Ainda segundo a corporação, o rapaz faz tratamento psiquiátrico. Ao G1, a mãe dele confirmou que o filho mais velho faz uso de medicamentos controlados, mas ressaltou que ele tem uma boa relação com o irmão.

