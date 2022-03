MG: Homem é preso suspeito de atear fogo na casa dos pais

Nesta quarta-feira (2), uma criança, de 9 anos, e um casal de idosos foram resgatados de um incêndio na casa em que residiam no bairro Havaí, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O filho mais velho, 37, é suspeito de ter ateado fogo. Segundo a Polícia Militar, ele é usuário de drogas e teria feito isso por vingança após ser impedido de entrar na residência. As informações são do O Tempo.

Vizinhos acionaram a polícia ao verem o terceiro andar da casa tomado pelo fogo.

Quando chegaram à residência, os militares iniciaram o resgate das vítimas antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Para auxiliar os agentes, moradores usaram baldes com água para conter as chamadas da entrada da residência.

A primeira a ser retirada do incêndio foi a criança. Na sequência, a mulher e por último, o homem.

Depois de quinze minutos, uma equipe de bombeiros chegou à residência e apagou o incêndio.

A criança e o casal de idosos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas recusou ser levado para um hospital.

Devido à fumaça inalada, os policiais militares foram encaminhados para o pronto socorro do Hospital Militar, onde permaneceram em observação.

O suspeito de ter cometido o crime foi localizado e detido. Agora, o caso é investigado pela Polícia Civil.

