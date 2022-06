MG: Homem é preso por matar amigo após descobrir que ele namorava sua ex-companheira

No domingo (26), um homem, de 31 anos, foi preso depois de confessar ter matado um amigo, 39, com uma facada no peito após descobrir que ele estava namorando a sua ex-companheira. O caso ocorreu em Bicas, na Zona da Mata (MG). As informações são do O Tempo.

A mulher relatou à Polícia Militar que estava dormindo com o homem quando o ex-companheiro entrou na sua casa e começou a agredi-la. Depois, ele foi para cima do amigo e o esfaqueou. Depois do crime, ele ameaçou a ex-companheira de morte e fugiu.





Testemunhas relataram à polícia que ele teria fugido para a casa da irmã, no município de Mar de Espanha. Quando os agentes chegaram ao local, localizaram o homem, que tentou pular o muro da residência, mas foi detido.

Em depoimento, ele confessou o crime e disse que matou o amigo em um “momento de fúria”. O homem ainda ressaltou que não matou a ex-companheira porque sentiu pena dos filhos dela, que gostam muito dele.

Como ele estava com escoriações nas mãos e nos pés, ele foi levado para um hospital local. Depois, seguiu para o sistema prisional da região. O caso continua sendo investigado pela polícia.