MG: Homem é preso por espancar e arrastar cachorro pela coleira

A Polícia Militar prendeu no domingo (30) um homem, de 53 anos, acusado de espancar e arrastar na coleira um cachorro, em Prata (MG). Conforme a PM, vizinhos gravaram as agressões e divulgaram nas redes sociais. As informações são do jornal O Tempo.

No vídeo, o animal aparece gritando enquanto é espancado com uma vara e depois arrastado pela coleira. Ele ainda é arremessado para dentro do quintal da residência.

Após ter acesso às imagens, uma equipe da corporação foi até a casa do suspeito. Aos agentes, o homem não informou qual seria a motivação para o crime. O cão foi entregue a uma associação de proteção animal.

Já o suspeito foi encaminhado à Polícia Civil de Ituiutaba, onde o caso será investigado. O homem deve responder por maus-tratos.

