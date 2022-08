MG: Homem é preso após se passar por religioso e abusar de mulheres em Montes Claros

Da Redação 10/08/2022 - 1:39 Compartilhe

Um homem de 29 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso no último domingo (7), após se passar por religioso e pedir para rezar na casa de uma família, mas abusar sexualmente de mulheres. O caso foi em Montes Claros (MG) e as informações são do jornal O Tempo.

A Polícia Militar informou que as vítimas, em depoimento, disseram que o homem se passou por religioso e se ofereceu para fazer uma oração dentro da casa, especificamente em um quarto, mas a dona da residência pediu que fosse feito na sala.

Ao pedir que elas fechassem os olhos, ele passou a mão no corpo de uma jovem de 19 anos que estava no local e reagiu saindo da sala. O acusado, então, passou a apalpar as partes íntimas de uma menina de 13 anos. O suspeito ainda chegou a passar um vídeo de sexo explícito para a adolescente.

O homem ainda tentou fugir, mas foi segurado até a chegada da Polícia Militar. Ele foi levado para a Delegacia da Polícia Civil e já tinha passagem pelo crime de importunação sexual. O caso atual está sob investigação.