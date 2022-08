MG: Homem é preso após matar o próprio filho, que fazia aniversário no Dia dos Pais

Da Redação 15/08/2022 - 16:02 Compartilhe

Um homem, de 56 anos, foi preso após matar o próprio filho, 25, que fazia aniversário no domingo (14), Dia dos Pais. Isso ocorreu depois de um desentendimento entre os dois. O crime aconteceu no bairro Engenho Nogueira, na região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). As informações são do O Tempo.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz pediu dinheiro para uma avó, de 78 anos, para comprar drogas. Ao saber disso, o pai o repreendeu. O jovem ficou agressivo e os dois entraram em luta corporal.

O rapaz deu um soco no rosto do seu pai, que o jogou no chão e o segurou pelo pescoço com as duas mãos. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o homem esganado o jovem, que já estava inconsciente.

Então os militares realizaram massagem cardíaca no rapaz até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando os socorristas chegaram ao local, continuaram as manobras para reanimar o jovem, mas não obtiveram sucesso.

O pai relatou aos policiais que já havia sido agredido pelo filho em outras ocasiões. Assim como um tio, uma prima e a própria mãe, que possuía uma medida protetiva contra ele. O rapaz era usuário de drogas, álcool e consumia remédios de uso controlado.

Os agentes realizaram buscas no sistema policial e encontraram o histórico de agressão citado pelo pai do rapaz. A ocorrência foi encerrada na 3ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste.