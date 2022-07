MG: Homem é preso ao confessar ter sequestrado e estuprado adolescente de 13 anos

Uma adolescente, de 13 anos, relatou à Polícia Militar que foi sequestrada e estuprada por uma homem, 34, que havia conhecido por meio do Facebook. Horas depois, ele foi localizado e preso ao confessar o crime. O caso ocorreu na madrugada de domingo (17), no bairro Jardim Laguna, em Contagem, Belo Horizonte (MG). As informações são do O Tempo.

Segundo o relato da menina, ela e o homem começaram a conversar por meio da rede social. Em um determinado momento, ele pediu para ir à casa dela para que os dois se conhecessem pessoalmente. Ela concordou e passou o seu endereço.

Por volta da 1h de domingo, a menina encontrou com o homem no portão da sua residência. Segundo ela, ele aparentava estar nervoso e disse que queria levá-la para a sua casa. Ela negou e o homem a arrastou à força.

Ela informou que não gritou por socorro porque ficou com medo de ele estar armado. Depois, os dois chegaram a um barracão, onde havia um cômodo com um colchão no chão. Nesse momento, o homem a obrigou a manter relações sexuais com ele.

Por volta das 7h, ele a liberou, mas, antes, pediu para que a adolescente deixasse a sua calcinha e não contasse nada para ninguém.

Contudo, a menina relatou o ocorrido aos seus pais assim que chegou à sua residência. Desesperados, eles acionaram a Polícia Militar.

Depois, o homem foi encontrado no local indicado pela adolescente. A princípio, ele negou o crime, mas confessou depois. O criminoso também devolveu a calcinha da menina.

Por causa disso, o homem foi detido por estupro de vulnerável. Já a adolescente, encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem, onde passou por atendimento médico e tomou um coquetel contra doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.