MG: Homem e grávida ficam feridos após moto colidir com cervo em rodovia

Duas pessoas ficaram feridas após colidirem com um cervo na rodovia MG-10, em Jaboticatubas (MG), no domingo (7). Um homem, de 23 anos, e uma mulher de 19, grávida de 4 meses, estavam em uma moto quando foram surpreendidos pelo animal. As informações são do Uol.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a gestante teve “escoriações generalizadas”. Já o homem, que pilotava a moto, teve “laceração em parte do crânio”. As vítimas foram levadas ao hospital Risoleta Neves.

Ainda conforme a corporação, por conta do acidente houve retenção no trânsito por algumas horas.

Saiba mais