MG: Homem é encontrado morto em casa incendiada

Um homem de 43 anos foi encontrado morto, nesta quarta-feira (3), durante incêndio em uma casa em Passos (MG). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a proprietária do imóvel estava fora da residência bastante agitada e com falas desconexas. As informações são do jornal O Tempo.

Ainda segundo os bombeiros, a vítima foi encontrada dentro do banheiro da residência, com queimaduras de segundo grau pelo corpo. A morte foi constatada no local.

Aos agentes, a dona do imóvel disse que estava no local com outras duas pessoas usando drogas e consumindo bebida alcoólica. Conforme a mulher, em um determinado momento, ela escutou estalos e avisou as outras pessoas para saírem, mas a vítima teria se recusado e as chamas se propagaram rapidamente.

Uma testemunha, no entanto, alegou ter visto a dona da casa, duas horas antes do incêndio, gritando na rua com um isqueiro e afirmando atearia fogo no imóvel. O vizinho disse ainda ter ouvido a mulher e a vítima discutindo.

Após o incêndio ser contido, a perícia foi acionada para a identificação das causas do incêndio. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

