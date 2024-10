MG: homem de 74 anos morre atropelado pelo próprio carro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2024 - 17:18 Para compartilhar:

Um idoso de 74 anos morreu atropelado pelo próprio carro após esquecer de puxar o freio de mão do veículo. A fatalidade aconteceu em Carmo do Paranaíba, a 347 quilômetros de Belo Horizonte. O nome da vítima não foi divulgado.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) enviou uma perícia oficial para realizar os levantamentos necessários ao caso.

Segundo o portal de notícias “G1”, o Corpo de Bombeiros disse que ao chegar no local, o idoso foi encontrado preso debaixo do carro. Possivelmente, ao ser atingido, ele foi derrubado e ficou prensado sob o veículo. O corpo da vítima foi retirado do local e levado para fazer exames.

Procurada pelo site IstoÉ, a Polícia Militar de Minas Gerais disse que nenhum caso foi registrado na cidade de Carmo do Paranaíba em 1 de outubro.

A PCMG segue investigando o ocorrido.