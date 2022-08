MG: Homem de 62 anos morre após ser agredido durante briga por antena parabólica

Da Redação 12/08/2022 - 20:54 Compartilhe

Um homem, de 62 anos, morreu na quarta-feira (10) depois de ser atingido com bloco de concreto durante uma briga por causa de uma antena parabólica, no bairro Vila Belmiro, em São Sebastião do Anta, na região do Rio Doce (MG). O autor do crime, 43, foi preso após confessar. As informações são do O Tempo.

A Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia anônima. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o idoso morto caído na calçada.

Testemunhas relataram que o autor do crime havia se escondido atrás de um carro. O homem foi encontrado e confessou a autoria do assassinato. Ele contou que teve um desentendimento com o idoso por causa de uma antena parabólica.

Isso ocorreu após ele ter sido acusado de furtar a antena parabólica quando caiu da laje de um bar. Depois disso, segundo o homem, o idoso passou a chamá-lo de “ladrão” e ameaçá-lo de morte.

Após ser detido em flagrante, o homem foi encaminhado para uma delegacia da região. Os pertences do idoso foram entregues aos seus familiares.