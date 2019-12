MG: Homem curado de câncer terminal morre após acidente

O funcionário público Vamberto Luiz de Castro, de 64 anos, que tinha sido curado de um câncer terminal após um tratamento experimental e inédito na América Latina, morreu no dia 11 de dezembro de traumatismo craniano após sofrer um acidente em Belo Horizonte (MG). As informações são do G1.

A Polícia Civil informou que não é possível afirmar se há ou não indícios de violência. Segundo a corporação, o laudo ficará pronto em até trinta dias.

Vamberto tinha sido diagnosticado com o linfoma em 2017 e tinha que tomar altas doses de morfina para aliviar a dor, além de não conseguir andar. A terapia pela qual se submeteu, conhecida como CAR-T e desenvolvida no Brasil, consistia alterar em laboratório o DNA das células T de defesa retiradas do próprio paciente. O procedimento foi feito no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, com auxílio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).