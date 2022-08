MG: Homem confessa ter matado esposa com facada no coração

Da Redação 04/08/2022 - 20:25 Compartilhe

Um homem, de 55 anos, confessou à Polícia Militar que matou a esposa, 51, com uma facada no coração. Como ele estava com ferimentos na região do pulmão, precisou ser levado para um hospital local. O caso ocorreu na terça-feira (2), em Lagoa Grande, na região noroeste de Minas Gerais. As informações são do O Tempo.

Um vizinho relatou à PM que o homem contou para ele que havia esfaqueado a sua esposa. O rapaz foi à casa do casal e, como não obteve resposta da mulher, acionou a polícia.

Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a mulher e o homem caídos no chão da residência.

Mesmo ferido, o homem respondeu aos questionamentos dos policiais e alegou que teria cometido o crime no momento em que estava embriagado. A perícia da Polícia Civil constatou que a mulher foi morta com uma facada no coração.

Na sequência, o homem foi levado ao Hospital Municipal de Lagoa Grande. Depois, transferido para o Hospital de Emergência de Patos de Minas por causa das perfurações no seu pulmão.