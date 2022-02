MG: Homem ateia fogo no próprio corpo e agarra mulher após briga

Um casal de Governador Valadares, em Minas Gerais, brigou na última segunda-feira (21). Na sequência, o homem, de 31 anos, colocou fogo no próprio corpo e abraçou a mulher, de 28 anos. As informações são do jornal O Tempo.

Conforme descrito pela Polícia Militar, o episódio ocorreu na casa do casal e na presença dos filhos, um de sete anos e o outro de apenas 11 meses. A mulher contou aos policiais que ela e o companheiro ingeriram bebida alcóolica.

A mulher disse não lembrar o motivo da discussão. Após o desentendimento, o homem dormiu e recebeu amônia no corpo, jogado pela companheira para que ele acordasse. Como o homem não reagiu, ela jogou álcool em gel nele.

Logo depois, o homem acordou e jogou ainda mais álcool no corpo. Na sequência, o companheiro ameaçou: “Você acha que eu não tenho coragem?”. Em seguida, ele ateou fogo no próprio corpo e abraçou a mulher.

Ambos conseguiram apagar o fogo, o suspeito com uma mangueira no quintal e a mulher com o chuveiro. A vítima teve os seios atingidos pelas chamas. O casal foi socorrido em uma unidade de saúde.

No hospital, a mulher foi atendida e liberada, enquanto o suspeito precisou ficar internado por conta das queimaduras pelo corpo. A Polícia Civil recebeu o caso e vai investigar o crime.

