MG: Homem acorda esposa com tapas e a esfaqueia na frente dos filhos

No último fim de semana, uma mulher, de 31 anos, ligou para o marido, 44, e pediu que levasse alimentos para o jantar. Quando chegou em casa, embriagado, ele encontrou a esposa dormindo. Então, ele a acordou com socos e tapas no rosto. Na sequência, pegou uma faca na cozinha e a esfaqueou na frente dos dois filhos. O caso ocorreu na cidade de Araxá, Minas Gerais. As informações são do O Tempo.

Segundo a Polícia Militar, um dos filhos do casal tentou intervir para que o pai parasse de agredir a mãe. Nesse momento, o homem tentou bater no garoto, mas a mulher não deixou.

Então, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e feriu a esposa no tórax, braço direito e embaixo de uma das axilas.

Em seguida, o outro filho do casal empurrou o pai. Após cometer o crime, o homem fugiu.

A mulher foi socorrida e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, onde foi constatado que um dos golpes de faca atingiu o seu pulmão. Ela deverá passar por uma segunda análise para saber a gravidade dos ferimentos.

O caso ainda é investigado pela polícia e o homem segue foragido.

