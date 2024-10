MG: helicóptero dos bombeiros cai e mata tripulação em buscas de monomotor

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/10/2024 - 12:51 Para compartilhar:

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros caiu depois de ajudar nas buscas de um outro acidente aéreo envolvendo um monomotor no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto, na região central de Minas Gerais. A aeronave levava quatro bombeiros, um enfermeiro e um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ninguém sobreviveu.

Segundo a “GloboNews”, da TV Globo, o helicóptero caiu bem próximo ao local da queda do monomotor. A equipe tinha acabado de atender a ocorrência e aguardava melhoria do tempo. O acidente com a aeronave dos bombeiros desapareceu na tarde de sexta-feira, 11.

Viaturas da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atuam no local. Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência.

Por meio das redes sociais, o governador Romeu Zema (NOVO) lamentou o ocorrido e se solidarizou com a corporação.

“Lamento profundamente a trágica perda dos quatro militares do Corpo de Bombeiros e de dois socorristas, vítimas de um acidente enquanto cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto. Minha solidariedade e orações estão com os familiares e amigos nesse momento tão difícil”, escreveu.