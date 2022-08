MG: Grávida é hospitalizada após ser enforcada e agredida com socos pelo marido

Da Redação 08/08/2022 - 18:05 Compartilhe

Uma mulher grávida, de 32 anos, deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na madrugada de sábado (6) depois de ter sido enforcada com uma toalha de banho e agredida com socos pelo marido, 33. O caso ocorreu em São Joaquim de Bicas, Belo Horizonte (MG). O homem não foi localizado até o momento. As informações são do O Tempo.

A Polícia Militar informou que a mulher está no quinto mês de gestação e afirmou já ter sofrido agressões por causa do “ciúmes excessivo” do marido. Porém, na noite de sexta-feira (5), a situação piorou e o homem bateu no rosto e na barriga dela. Ainda usou uma toalha de banho para enforcá-la.

Depois das agressões, ele fugiu da residência do casal. Ela então procurou a UPA da região com escoriações no rosto, no pescoço e nos pés. Na sequência, a mulher acionou a polícia.

Não há informações até o momento sobre o estado de saúde da mãe e do bebê. O homem continua sendo procurado pela polícia.

O caso foi registrado na Delegacia de Plantão de São Joaquim de Bicas. A Polícia Civil informou por meio de nota que instaurou um inquérito para apurar a ocorrência de lesão corporal. “Até o momento, o suspeito de praticar as agressões não foi localizado. A vítima está sob cuidados médicos e, nos próximos dias, será ouvida. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município”, finalizou o comunicado.