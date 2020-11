MG: Garupa morre após ser atirado de moto que atingiu bloco de concreto

O jovem Wanderson Ferreira de Souza, de 24 anos, morreu após um acidente de moto em Belo Horizonte (MG) na sexta-feira (21). Ele estava na garupa do veículo conduzido por Ronilson Alves, que perdeu o controle e atingiu o bloco de concreto que separa a ciclovia do restante da via. Com o impacto, os dois foram arremessados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o garupa, primo de Ronilson, morreu no local. Já o piloto ficou ferido e foi encaminhado ao pronto socorro. Segundo o técnico de segurança Leonardo Leite, morador da região, acidentes no local são comuns.

À Record TV Minas, Leite afirmou ainda que os moradores já pediram à Prefeitura de Belo Horizonte que realize um estudo na área e faça uma reforma no local. Para o técnico de segurança, o projeto da ciclovia é “falho”. “Na minha opinião, isso é uma falha no projeto. Isso aqui só causa prejuízos para a população”, declarou.

Veja também