MG: Garoto estuprado por 3 anos denunciou abusos após assistir reportagem

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu na sexta-feira (2) um homem, de 53 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra um menino de 12 anos. De acordo com as investigações, a vítima contou para uma tia sobre a violência sexual que sofria desde os 9 depois de assistir a uma reportagem sobre abuso. As informações são do jornal Extra.

Depois, o caso foi denunciado para a polícia. Ainda conforme as investigações, o homem era um amigo do pai da vítima. O suspeito foi morar no imóvel em Belo Horizonte (MG) a convite do amigo, com quem trabalhava havia dez anos. Os abusos aconteciam dentro da casa.

Após o caso ser denunciado, o suspeito fugiu para o Espírito Santo. Segundo a delegada Iara França, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente de Belo Horizonte, o irmão da vítima, de 14 anos, também chegou a ser abordado pelo suspeito, mas sem sucesso.

Ainda de acordo com as vítimas, o homem ameaçava matar a família dos garotos caso eles contassem a alguém sobre a violência sexual. Após ser localizado na cidade de Serra (ES), o homem foi encaminhado para Minas Gerais.

