MG: Gari é preso suspeito de matar a ex-namorada grávida

O gari Diego Fortunato dos Santos, de 27 anos, foi preso após confessar que matou a ex-namorada Daniela Priscila Souza Lima, de 26 anos, no bairro Minas Caixa, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A vítima estava grávida e familiares suspeitam de que o criminoso não aceitava a gestação.

Priscila foi morta com uma facada no pescoço. O cachorro da vítima passou o dia latindo no portão e chamou a atenção dos vizinhos. Ao chegar na residência da mulher, a mãe e o irmão da jovem encontraram o corpo.

Segundo o sargento da Polícia Militar Juliano Vianelli, Diego chegou na casa da vítima por volta de 4h da manhã e começaram a discutir no local. “Ele viu uma faca sobre a mesa, pegou o objeto e parece que deu golpes nela”, disse. Após o crime, o acusado ainda teria lavado a faca utilizada e guardado no escorredor da pia. Conforme relato dos militares, o suspeito foi para casa e, ao longo do dia, foi ao banco e saiu com a atual namorada.

Familiares de Daniela desconfiaram que o gari poderia ser o suspeito do crime e acionaram as autoridades. O autor do crime foi encontrado horas depois, em uma delegacia, onde estava para registrar um boletim de ocorrência por ameaça que teria sido feita pelos irmãos da vítima.

Grávida de dois meses, a vítima teria ligado para a atual namorada de Diego e contado sobre a gestação. “A companheira ficou nervosa com ele, começou a brigar. E ele resolveu ir na casa da vítima para conversar com ela”, relatou Juliano.

Diego Fortunato foi preso em flagrante e vai responder por feminicídio.

