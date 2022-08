MG: ‘Fui covarde’, diz homem preso em flagrante por esfaquear e matar ex-namorada

Da Redação 05/08/2022 - 16:22 Compartilhe

Thales Tomás, de 29 anos, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (5) por ter matado a ex-namorada Emily Luiza Ferretti, 25, com 10 facadas. Ele estava escondido desde a tarde de quinta-feira (4) em um motel, localizado no bairro Betânia, Belo Horizonte (MG). Na delegacia, o rapaz assumiu a autoria do crime e disse que foi “covarde”. As informações são do O Tempo.

A Polícia Militar informou que o assassinato ocorreu na região de Barreiro, Belo Horizonte. Os agentes localizaram Thales por meio de uma denúncia. “A atendente que trabalha no local reconheceu Thales como o autor do feminicídio de ontem e acionou a PM”, relatou o subtenente Antônio Neves Honorato.

Quando chegaram ao local, os policiais bateram na porta do quarto onde Thales estava. Ele não resistiu à prisão. Como o rapaz apresentava algumas escoriações, teve de ser encaminhado a um hospital da região.

Além disso, ele estava com a mesma roupa usada no dia do crime. “Ele estava com pequenos pertences, carteira e maconha. Isso mostra que o suspeito não teve muito tempo para preparar sua fuga”, frisou o subtenente.

Contudo, a faca utilizada no assassinato de Emily não foi localizava. Após ser detido, Thales foi levado à Delegacia de Homicídios. O subtenente confirmou que a vítima possuía uma medida protetiva contra o autor do crime.

Caso seja condenado, Thales pode pegar uma pena de 12 a 30 anos por feminicídio.