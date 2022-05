MG: Filho mata pai com golpe de facão durante discussão familiar

A Polícia Militar prendeu um homem, de 36 anos, acusado de matar o pai Claudio Grassi, de 58 anos, com um golpe de faca, na quinta-feira (12), na zona rural de Jacutinga (MG). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do G1.





Conforme a PM, pai e filho teriam tido uma briga familiar momentos antes do crime. Aos policiais, um irmão do suspeito disse que tentou separar os dois, mas que o homem pegou uma faca e atingiu o pai com um golpe na barriga.

Ainda segundo a PM, o agressor foi encontrado escondido em uma casa. Ele estava alterado e teria reagido à prisão. Aos agentes, o homem alegou que o pai o teria agredido e que ele teria apenas reagido. Após passar por exame de corpo delito no pronto socorro, ele foi encaminhado para a delegacia.