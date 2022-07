MG: Família encontra cobra de 2 metros no quintal de casa

Uma família encontrou uma jiboia de dois metros no quintal de casa no sábado (9), em Januária (MG). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para capturar a cobra. A serpente foi retirada do imóvel e levada até uma mata, onde foi solta. As informações são do jornal O Tempo.

Apesar de a jiboia não ser peçonhenta, o Corpo de Bombeiros orienta que a população evite contato com o animal. A picada da cobra provoca dor intensa e pode causar infecção. Em caso de ferimento, é importante procurar ajuda médica.

Os bombeiros ressaltam que em caso de localização de animal silvestre, é preciso ligar para 193 para que os militares façam o manejo correto.