MG: Ex-policial civil é morto com golpes de enxada na cabeça

Um ex-policial civil, de 60 anos, foi morto na quinta-feira (27) com golpes de enxada na cabeça, em Ituiutaba (MG). O irmão da mulher com quem o homem se relacionava confessou o crime e afirmou que “não suportava ouvir a voz” dele. As informações são do O Tempo.







A mulher com quem o ex-policial se relacionava, e proprietária da residência onde aconteceu o crime, relatou que acordou com os gritos da discussão entre o homem e o irmão dela.

A Polícia Militar informou que a casa é um local conhecido por ser usado para a venda de drogas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o ex-policial já estava morto. Os agentes encontraram e apreenderam a enxada usada no assassinato.

Depois, o autor do crime foi localizado e detido. Ao ser questionado, ele afirmou que estava de “saco cheio de ouvir a voz” do ex-policial e por isso o matou.

Na sequência, a polícia constatou que o homem possuía passagem por furto, tráfico de drogas, apropriação indébita de coisa alheia móvel, vias de fato, agressão, entre outras coisas. Já o autor do crime tinha uma ficha criminal por uso de drogas, porte ilegal de arma branca e resistência.

Após ser detido, ele foi encaminhado ao Pronto Socorro da região. Na sequência, levado para a Delegacia de Plantão de Ituiutaba.