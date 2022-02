MG: “Eu enforquei ela”, confessa homem após matar a mulher

A jovem Rafaela Ester Karine da Silva Souza, de 23 anos, foi morta pelo marido, de 37 anos, em Bom Despacho (MG), na quarta-feira (2). De acordo com a Polícia Militar, o homem contou para a chefe dele que matou a esposa enforcada e depois pediu R$ 10 mil para um amigo. As informações são do jornal O Tempo.

No local do crime, os policiais encontraram o portão destrancado e a porta da sala trancada, mas com a chave do lado de fora. Dentro do imóvel, Rafaela foi encontrada caída entre dois sofás e enrolada em uma colcha.

Conforme uma vizinha do casal, durante a madrugada, foi possível ouvir uma discussão entre os dois. A testemunha informou ainda que as brigas do casal eram constantes. Após o crime, o homem ligou para a patroa e pediu para encontrá-la. Pessoalmente, o homem confessou o crime.

Na sequência, ele ligou para um amigo pedindo R$ 10 mil emprestado. Conforme o jornal O Tempo, no boletim de ocorrência não consta se o dinheiro foi emprestado. Segundo a Polícia Civil, o homem está foragido e o caso está sendo investigado.

