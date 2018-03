MG encontra carro que pode estar ligado a morte de Marielle

SÃO PAULO, 18 MAR (ANSA) – Um carro suspeito de ter sido usado no assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco foi encontrado na cidade de Ubá, em Minas Gerais, na Zona da Mata. A Polícia Civil local apreendeu nesta madrugada (18) um veículo de modelo e características iguais ao usado no crime, ocorrido na última quarta-feira (14). Ubá fica a cerca de 300 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro.

O carro foi encontrado graças a uma denúncia anônima e as autoridades acreditam que ele tenha sido abandonado em Ubá na quinta-feira, um dia após o assassinato de Marielle e de seu motorista, Anderson Gomes. A parlamentar foi atingida por quatro disparos na cabeça após sair de um evento no centro do Rio de Janeiro. Novas imagens de câmeras de segurança da cidade do Rio também foram divulgadas neste fim de semana e mostram o carro branco de Marielle sendo perseguido por outros dois veículos de cor prata.

