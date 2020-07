MG: Embriagado, homem agride madrasta com um peito de frango congelado

Um homem de 42 anos usou um pedaço de peito de frango congelado para agredir a madrasta, de 58 anos, com golpes na cabeça. O suspeito também puxou os cabelos dela e proferiu inúmeros xingamentos. O caso ocorreu na quinta-feira (9), em Belo Horizonte, Minas Gerais. As informações são do jornal O Tempo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve que ser socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento. O machucado na testa precisou ser suturado com três pontos. Após o atendimento ela permaneceu na unidade em observação.

Em depoimento à polícia, a madrasta contou que preparava o almoço quando seu enteado começou a xingá-la e chamá-la de “prostituta”, “vagabunda” e “piranha”. Sem que ela tivesse tempo para reagir, o enteado passou a agredi-la fisicamente.

Segundo o pai do suspeito, as agressões só cessaram quando ele gritou para o filho que tinha acionado a polícia.

Conforme a Polícia Militar, o suspeito alegou ter ingerido bebida alcoólica durante toda a manhã e não lembrava exatamente o que aconteceu. “Lembro que estava com um peito de frango na mão”, disse ele à escrivã. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher.

Veja também