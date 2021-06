MG: Dez funcionárias de loja acusam pai e filho de assédio sexual

Foi preso na manhã deste sábado (12) o dono de uma loja de bijuterias em Belo Horizonte (MG), após dez funcionárias o acusarem de assédio sexual. A Polícia Civil afirma que além dele, que tem 44 anos, o pai, de 68 anos, foi acusado de estuprar uma das mulheres, e está foragido.

Investigações apontam que os dois aproveitavam quando as funcionárias iam ao estoque buscar mercadorias para assediá-las, já que naquele pedaço do estabelecimento não existem câmeras de segurança. “O proprietário de 68 anos teria atraído uma das vítimas para o local da empresa onde as câmeras de segurança não pegam as imagens. Sem a permissão da mulher, ele segurou os braços e beijou os peitos dela”, disse a delegada Cristiana Angelini.

Os dois agiam da mesma forma encostando os órgãos genitais no corpo das funcionárias, causando “pânico e terror”, segundo a delegada. Por ser uma loja com mais de 20 anos de operação no centro da cidade, as vítimas tinham receio em denunciar os chefes. “Elas têm muito medo de, além de perder o emprego e ficar sem renda, não conseguirem outro tipo de trabalho no ramo”, finalizou Cristiana. A polícia segue investigando e procurando o homem que está foragido.

