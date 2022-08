MG: Depois de deixar prisão, homem é assassinado na frente do filho

Da Redação 03/08/2022 - 20:12 Compartilhe

Um homem, de 20 anos, foi assassinado na última quinta-feira (28) na frente do seu filho. A Polícia Militar informou que isso ocorreu cerca de três horas depois de ele ter deixado a prisão. Agora, o caso é investigado. A ocorrência aconteceu na rua Antônio da Silva, no bairro Ingá, em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). As informações são do portal Aqui Uai.

Ainda segundo a PM, o homem foi para a casa da esposa após sair da prisão. Ele havia ido para um comércio local quando criminosos se aproximaram em um carro Onix branco e efetuaram os disparos. O rapaz carregava as sacolas de compras no momento do assassinato. O seu filho estava próximo, mas não foi atingido e conseguiu fugir.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. Na sequência, o corpo teve de ser levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Betim.

A Polícia Militar informou que as câmeras de segurança da região devem ajudar na identificação dos suspeitos. Ninguém foi detido até o momento. Agora, o caso é investigado pela Polícia Civil.

