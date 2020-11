MG: Criança de dois anos encontra cobra embaixo de cadeirinha

O Corpo de Bombeiros capturou uma jararaca nesta terça-feira (10). A cobra foi encontrada embaixo da cadeirinha de uma criança de dois anos, em um veículo em Guaxupé, no sul de Minas Gerais. Segundo informações do jornal O Tempo, a criança viu o animal e avisou a mãe.

Segundo relato do Corpo de Bombeiros, a mulher estacionou o carro em frente a um hospital da cidade e desceu do automóvel com a criança. Assim que a família retornou ao veículo, o menino viu o animal e fez o alerta para a mãe. Os bombeiros foram acionados e conseguiram capturar o animal.

De acordo com o jornal, a cobra foi solta em uma mata nativa da região, longe da área residencial. Ninguém ficou ferido.

