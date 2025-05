MG conquista 3 primeiros lugares no 34º concurso de qualidade da illycaffè

São Paulo, 9 – Os cafeicultores vencedores do 34º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso foram divulgados na quinta-feira, 8, à noite, em cerimônia realizada em São Paulo (SP). Durante a premiação, foram revelados os três grandes vencedores da edição, que receberam diplomas e cheques no valor de R$ 10 mil cada um.

São eles: Dimas Mendes Bastos (Matas de Minas), Fazenda Sequóia Minas (Chapada de Minas) e Leda Terezinha Castellani Pereira Lima (Sul de Minas). Eles foram selecionados pela Comissão Julgadora do Prêmio, formada por especialistas nacionais e internacionais da illycaffè, entre 40 finalistas nacionais.

Conforme comunicado da illycaffè, empresa familiar italiana, os três vencedores vão representar o Brasil na disputa do 10º Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, que será realizado em Roma, no segundo semestre, e que reunirá 27 cafeicultores selecionados de 9 países que fornecem grãos para a illycaffè, celebrando os melhores cafés do mundo. Na ocasião também será revelada a ordem de classificação entre eles (primeiro, segundo e terceiro indicados nacionais).

Durante a premiação também foram revelados os produtores vencedores regionais e os vencedores do Prêmio Classificador do Ano, cujo objetivo é considerar o esforço e a dedicação dos classificados na busca constante pelo café sustentável de qualidade.

A illycaffè produz exclusivo blend de café 100% arábica, composto por 9 das melhores seleções de arábica do mundo. A empresa seleciona apenas 1% dos melhores grãos de café arábica. Todos os dias, mais de 10 milhões de xícaras de café illy são servidos em cafés, restaurantes e hotéis, em lojas próprias, em casa e no escritório, em mais de 140 países ao redor do mundo, nos quais a empresa está presente por meio de subsidiárias e distribuidores. Em 2024, a empresa registrou um volume de negócios de 630 milhões de euros. A rede de marca única illy tem 157 pontos de venda em 28 países.

Veja a lista de vencedores:

Prêmio Ernesto Illy – Regional:

(A categoria regional avalia 10 regiões)

Cerrado Mineiro

1º lugar – Eduardo Pinheiro Campos

2º lugar – Paulo Veloso dos Santos

Chapada de Minas

1º lugar – Fazenda Sequoia Minas

2º lugar – Luis Manuel R.Fachada Martins da Silva

Matas de Minas

1º lugar – Dimas Mendes Bastos

2º lugar – Sandra Lelis da Silva

Sul de Minas

1º lugar – Leda Terezinha Castellani Pereira Lima

2º lugar – Armando Santos Júnior

São Paulo

1º lugar – Daniella Romano Pelosini

2º lugar – João Luiz Cobra Monteiro

Região Sul

1º lugar – Luiz Roberto Saldanha Rodrigues

Prêmio Ernesto Illy

(Classificador do Ano)

1º lugar – Edenilson de Oliveira Cabral (Matas Estate Coffee – Matas de Minas)

2º lugar – José Vitor Oliveira (Armazéns Gerais Peneira Alta – Sul de Minas)

3º lugar – Vagner Amaral Veloso (Café – Cerrado Mineiro)

Menção Honrosa – Luiz Evandro Ribeiro (Cooxupé – Sul de Minas)