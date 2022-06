MG: Cliente mata dono de bar após discordar de R$ 2 a mais em conta

A Polícia Militar prendeu um homem, de 31 anos, acusado de matar o dono de um bar, de 48 anos, após um desentendimento, no domingo (19), em Confins (MG). Conforme testemunhas, o homem havia consumido bebida alcoólica no estabelecimento e não concordou em pagar a conta no valor de R$ 12. As informações são do jornal O Tempo.

Para o cliente, a comanda deveria ser R$ 2 mais barata. Revoltado, o homem foi até a motocicleta dele, estacionada na porta do bar, e puxou um facão escondido debaixo do banco do veículo, dizendo “ninguém me respeita”.





Na sequência, ele atacou a vítima, a ferindo na região do tórax. O dono do estabelecimento foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já o cliente foi cercado por populares que tentaram linchar o suspeito e colocaram fogo na moto. O homem conseguiu escapar e se escondeu. Mais tarde, ele foi localizado pela polícia e confessou o crime. Com as roupas rasgadas e diversas escoriações pelo corpo, o homem recebeu atendimento médico e depois foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.