MG: Ciclista fica ferido após ser atingido por motociclista

Um motorista foi flagrado agredindo um ciclista em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Câmeras de segurança registraram o momento em que o condutor teria ido em direção à vítima, atingindo-a com um chute. O ciclista caiu no chão e o agressor fugiu do local.

Segundo a vítima, a motivação da agressão teria sido uma discussão que ele teve com o suspeito horas antes. O ciclista estava utilizando equipamentos de proteção e teve apenas ferimentos leves no cotovelo e na coxa.

De acordo com o ciclista, ele tentou fazer o boletim de ocorrência, mas não conseguiu porque não tinha a placa da moto.

