MG: Casal é preso por tirar R$ 50 mil de homem para não dedurá-lo ao ex

Um casal foi preso na sexta-feira (3), em Janaúba, na região norte de Minas Gerais, depois de ter chantageado um homem para que eles não contassem ao namorado dele que a dupla havia feito um “trabalho espiritual” para que eles reatassem o namoro.

De acordo com as informações do jornal O Tempo, a vítima chegou a pagar R$ 50 mil ao casal para que eles mantivessem segredo. Segundo a Polícia Civil, o homem estava sendo intimidado há aproximadamente sete meses.





Os suspeitos diziam à vítima que contariam ao ex-companheiro dele sobre o trabalho espiritual que haviam realizado. O homem passou para o casal um carro avaliado em cerca de R$ 20 mil, e mais R$ 30 mil em dinheiro.

Ainda segundo O Tempo, a polícia recuperou o carro e devolveu à vítima. Essa não teria sido a primeira vevz que o casal aplica golpes em Janaúba, segundo a polícia.

A dupla é suspeita de enganar diversas pessoas e ameaçar tanto as vítimas quanto seus familiares. O suspeito possui registro criminal por estelionato e deixou a prisão em maio de 2021.