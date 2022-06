MG: Carreta Furacão cai de barranco e duas pessoas morrem carbonizadas

Um veículo, conhecido como Carreta Furacão, caiu de um barranco de 15 metros de altura, localizado na BR-259, próximo da cidade de Governador Valadares (MG), nesta terça-feira (14). No acidente, duas pessoas morreram carbonizadas. As informações são do portal Ric Mais.

O Corpo de Bombeiros informou que o veículo perdeu o controle, saiu da pista e despencou. Com o impacto, o automóvel pegou fogo.





As vítimas fatais foram Carlos Rocha Ferreira, de 49 anos, e Anderson Almeida Rodrigues, 23, que eram o motorista do automóvel e ajudante, respectivamente.

A companhia Expresso da Alegria, proprietária da Carreta Furacão, lamentou por meio das redes sociais a morte dos seus dois colaboradores.

“A família Expresso da Alegria lamenta profundamente a trágica morte de seus queridos amigos e colaboradores Anderson Almeida Rodrigues e Carlos Rocha Ferreira, ocorrida na noite desta terça-feira, e está consternada e muito abalada com a perda das duas pessoas muito queridas”, finalizou.