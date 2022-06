MG: Caminhoneiro tomba carreta após discutir com mulher e atirar em policiais

Um caminhoneiro, que não teve a identidade revelada, discutiu com uma mulher na segunda-feira (30). Na sequência, ele começou a dirigir em alta velocidade pela rodovia MG-223, em Cascalho Rico, no Triângulo Mineiro. Para fugir de uma abordagem policial, ele passou a trocar tiros com os policiais militares. Nesse momento, ele perdeu o controle e tombou a carreta em um cruzamento com a BR-050. As informações são do O Tempo.

O automóvel ficou caído na pista e houve vazamento de gás que fica na parte da “cozinha” do caminhão.





Como a válvula do botijão quebrou durante o acidente, o Corpo de Bombeiros teve de retirá-lo e controlar o vazamento.

O caminhoneiro foi socorrido por uma equipe do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), que é a responsável pela rodovia.