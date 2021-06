MG: Cachorro é atingido por flecha e socorrido por vizinhos

Moradores de Ibirité (MG) socorreram na sexta-feira (10) um cachorro encontrado deitado no meio da rua atingido por uma flecha na altura do pescoço. O animal foi levado para uma clínica veterinária, onde teve a flecha retirada de seu pescoço e recebeu tratamento. As informações são do Uol.

Um veterinário da clínica acionou o Corpo de Bombeiros para encaminhar o cachorro a um lugar seguro. Conforme a corporação, o cachorro estava bem e foi levado para o Centro de Controle de Zoonoses.

Ainda segundo os bombeiros, ainda não há informações de quem pode ter ferido o animal. Conforme o Uol, os vizinhos também não relataram nada que pudesse levar ao responsável pela agressão.

