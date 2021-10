MG: Bombeiros encontram criança que estaria desaparecida dormindo dentro de sofá

O Corpo de Bombeiros foi acionado na cidade mineira de Araguari por uma moradora após seu filho, de 8 anos, ter desaparecido na última quarta-feira (7).

A mãe contou que o filho saiu para soltar pipa e não voltou. Com isso, ela decidiu pediu ajuda para encontrar o menino. Depois de algumas horas de busca, a criança foi encontrada dentro de um sofá nos fundos da casa da família.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino saiu para soltar pipa depois do almoço e voltou para casa. No entanto, a mãe não viu e acabou acionando a ajuda para poder localizá-lo. Ao perceber que ela o estava procurando, a criança ficou com medo de apanhar e se escondeu dentro do sofá. Na sequência, o ‘desaparecido’ acabou dormindo.

O móvel estava localizado no fundo da residência próximo de um amontoado de lixo nos fundos da casa. O Conselho Tutelar vai acompanhar o caso.

