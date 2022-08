MG: ‘Agradeço cada um que está me ajudando’, diz mãe de menino que ligou para PM e pediu comida

Da Redação 04/08/2022 - 17:42 Compartilhe

Um menino, de 11 anos, identificado apenas como Miguel, ligou para a Polícia Militar na noite de terça-feira (2) para pedir ajuda ao afirmar que a sua família estava passando fome. Ele relatou que reside com a mãe e outros cinco irmãos em uma casa, localizada no bairro São Cosme, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Desde então, eles têm recebido diversas doações. As informações são do G1.

Ao ligar para a polícia, o garoto afirmou que os únicos alimentos disponíveis eram farinha e fubá. Agora, o último almoço da família contou com arroz, feijão e linguiça.

Enquanto a reportagem do G1 estava na residência da família, chegou o engenheiro civil Douglas Mendes com mais doações. “Eu acho que, se cada um puder fazer um pouco, já se torna muito na vida de alguém. É muito triste a realidade de hoje, das pessoas carentes. Quando você vê uma criança, principalmente, pedindo ajuda, é porque a situação é extrema”, relatou.

Célia Barros, mãe de Miguel, informou ao portal que está desempregada há cinco anos. Atualmente, a família sobrevive com o auxílio federal e alguns bicos que consegue fazer. Porém o dinheiro não é suficiente para sustentar os seis filhos, que são uma menina, 3, e quatro garotos, 2, 11, 15 e 17.

“Eu não quero mais deixá-los passar fome. Eu queria trabalhar, porque uma oportunidade de emprego para mim ajuda a manter a minha casa, mantê-los. Eu agradeço a cada um que está me ajudando. Que Deus tome conta de cada um, de cada família, para não passar pela mesma situação que eu passei”, disse.

Ligação para a Polícia Militar

Ao ser questionado, Miguel disse que entrou em contato com a Polícia Militar, porque “minha mãe estava chorando no canto, eu pedi o telefone e liguei”.

Célia disse que, antes das doações, “só tinha fubá e farinha. Já tinha uns três dias que a gente estava assim. E já tinha acabado as coisas havia mais de 20 dias, mas ainda tinha um pouquinho de arroz, de algumas coisas”.

Então agentes do 35° Batalhão da PM foram à residência e constataram a condição precária da família. “A guarnição ficou bastante comovida ouvindo os relatos das crianças, que há três dias eles estavam se alimentando apenas com água e fubá”, disse o tenente Nilmar Moreira.

Depois, os policiais decidiram comprar uma cesta básica.

Mesmo após as doações, a corporação informou que vai continuar ajudando a família. Os interessados em auxiliá-los podem procurar a assessoria de comunicação do 35° Batalhão de Polícia Militar, localizado na avenida Frimisa, no bairro Flamboyant, em Santa Luzia, ou entrar em contato pelo telefone (31) 3244-9688.